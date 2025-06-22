Удар США по Ирану: в NYT объяснили, чем может обернуться авантюра Трампа

Трамп против Ирана / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп делает ставку на то, что Соединенные Штаты смогут отразить любой ответ Ирана на уничтожение его ядерных объектов. Кроме того, он считает, что атака разрушила шансы режима на восстановление своей нуклеарной программы.

Об этом пишет The New York Times.

Главная ставка Трампа

В последние два десятилетия Соединенные Штаты использовали санкции, саботаж, кибератаки и дипломатические переговоры, чтобы попытаться замедлить долгий путь Ирана к ядерному оружию.

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Сегодня, примерно в 2:30 утра, президент Трамп развязал демонстрацию грубой военной мощи, которой каждый из его последних предшественников намеренно избегал, боясь втянуть Соединенные Штаты в войну на Ближнем Востоке.

«Для господина Трампа решение атаковать ядерную инфраструктуру враждебной страны является самой большой — и потенциально самой опасной — авантюрой его второго срока», — пишут в NYT.

Вероятнее всего, Трамп убежден, что Соединенные Штаты смогут отбить любой ответ, который руководство Ирана прикажет принять против более 40 000 американских военнослужащих, разбросанных по базам по всему региону. значительно ослаблен Иран от использования его привычных методов – терроризма, захвата заложников и кибератак – как более косвенного направления атаки для мести.

Главная ставка Трампа состоит в том, что США уничтожили шансы Ирана когда-нибудь возобновить свою ядерную программу. Это амбициозная цель: Иран ясно дал понять, что в случае нападения он выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия и перенесет свою огромную программу под землю. Именно поэтому Трамп сконцентрировал столько внимания на уничтожении Фордо, объекта, который Иран тайно построил в середине 2000-х годов, о котором публично говорил президент Барак Обама в 2009 году. Там Иран производил почти все топливо, которое, вероятно, пригодно для использования в бомбах, наиболее встревожило Соединенные Штаты и их союзников.

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В субботу вечером помощники господина Трампа говорили этим союзникам, что единственной миссией Вашингтона является уничтожение ядерной программы. Они описали сложный удар как ограниченное, сдержанное мероприятие, подобное спецоперации, в результате которой был убит Усама бен Ладен в 2011 году.

"Они прямо сказали, что это не было объявлением войны", - сказал один высокопоставленный европейский дипломат. Однако Ладен убил 3000 американцев, а Иран еще не создал бомбу.

«Администрация утверждает, что она участвовала в акте превенции, стремясь устранить угрозу, а не иранский режим. Но далеко не понятно, воспримут ли иранцы именно так», — пишет NYT.

В коротком обращении из Белого дома в субботу вечером, в окружении вице-президента Дж. Д. Венса, государственного секретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, Трамп угрожал Ирану большими разрушениями, если он не подчинится его требованиям.

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«Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, то будущие атаки будут намного масштабнее.

Он пообещал, что если Иран не уступит, он будет преследовать иранцев «с точностью, быстротой и мастерством».

По сути, господин Трамп угрожал расширить свое военное партнерство с Израилем, который восемь дней систематически атаковал высшее военное и ядерное руководство Ирана, убивая их «в их кроватях, лабораториях и бункерах».

Но потом, несколько дней назад, господин Трамп размышлял в своей социальной сети о способности Соединенных Штатов убить 86-летнего верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи, «когда-нибудь, когда он захочет». А в субботу вечером он ясно дал понять, что Соединенные Штаты полностью за это, и что, вопреки заявлению господина Рубио, страна теперь глубоко вовлечена.

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Теперь, остановив возможности Ирана по обогащению урана, Трамп явно надеется, что сможет воспользоваться выдающимся моментом – слабостью, позволившей американским бомбардировщикам B-2 залетать на иранскую территорию и слетать с нее почти без сопротивления.

После жестокого ответа Израиля на террористические атаки 7 октября 2023 года, в результате которых погибли более тысячи израильских мирных жителей, Иран внезапно потерял своих посредников, ХАМАС и Хезболла. Его ближайший союзник, сирийский Башар Асад, был вынужден бежать из страны. Россия и Китай, которые создали партнерство по удобству с Ираном, нигде не исчезли после нападения Израиля на страну.

Осталась только ядерная программа как главная защита Ирана. Она всегда была чем-то большим, чем просто научный проект — символом иранского сопротивления Западу и основой плана руководства по удержанию власти.

Наряду с подавлением инакомыслия программа стала главным средством защиты для наследников иранской революции, которая началась в 1979 году. Если захват 52 американских заложников был способом Ирана противостоять гораздо большему, гораздо более мощному противнику в 1979 году, то ядерная программа была символом сопротивления в течение последних двух десятилетий.

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Есть два сценария

Как предполагают авторы материала, однажды историки вполне могут провести границу между изображениями американцев с завязанными глазами, которых удерживали 444 дня, и сбросом бомб GBU-57, уничтожавших бункеры, на горный редут под названием Фордо.

«Они, вероятно, спросят, могли ли Соединенные Штаты, их союзники или сами иранцы сыграть это по-другому. И они почти наверняка спросят, окупилась ли авантюра Трампа», — считают аналитики.

Некоторые критики Трампа в Конгрессе уже подвергали сомнению его подход. Сенатор Марк Уорнер из Виргинии, ведущий демократ в Комитете по разведке, заявил, что господин Трамп действовал «без консультаций с Конгрессом, без четкой стратегии, без учета последовательных выводов разведывательного сообщества» о том, что Иран не принял ни одного решения относительно последних шагов по созданию бомбы.

«Если Иран окажется неспособным эффективно реагировать, если власть аятоллы теперь ослабит, или если страна откажется от своих давних ядерных амбиций, Трамп, несомненно, будет утверждать, что только он был готов использовать военное влияние Америки для достижения цели, которую его последние четыре предшественника считали слишком рискованной», — говорится.

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Но есть и другой сценарий: Иран может постепенно восстановиться, его выжившие ученые-ядерщики могут перенести свои навыки в подполье, а страна может пойти по пути, проложенному Северной Кореей, с гонкой за создание бомбы. Сегодня, по некоторым оценкам разведки, Северная Корея имеет 60 или более ядерных боеприпасов, арсенал, вероятно, делает ее слишком мощной для атаки.

Иран может заключить, что это единственный путь сдерживания больших, враждебных государств и предотвращения проведения Соединенными Штатами и Израилем операции, подобной атаке 22 июня.

Напомним, в воскресенье, 22 июня, военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. По словам президента Дональда Трампа, американские военные успешно атаковали объекты Фордо, Натанз и Исфахан.

Но ответа Ирана ждать не пришлось — он атаковал Израиль ракетами сразу после ночного удара США по ядерным объектам.

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Йемен заявил, что вступит в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана. Накануне там предупреждали: если США вмешаются в атаку и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы нацелятся на его и военные корабли в Красном море.