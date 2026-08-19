Удар в спину от США: Трамп заставил Южную Корею искать сближения с Китаем

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В среду, 19 августа, министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Сеул для проведения стратегических переговоров с южнокорейскими чиновниками о стабильности на полуострове. Этот визит проходит на фоне решения президента США Дональда Трампа неожиданно свернуть совместные военные маневры, чтобы возобновить дипломатический диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом пишет Reuters.

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Переговоры в Сеуле и критика политики США

Сразу по прибытии в столицу Южной Кореи китайский дипломат начал переговоры со своим коллегой Чо Хэ Доном. Как сообщил глава южнокорейского МИД во время выступления в парламенте, главной темой встречи стало обсуждение последних событий вокруг Корейского полуострова, в частности резкое изменение политики Вашингтона по поводу совместных учений.

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Дональд Трамп публично объяснил свое распоряжение свернуть военные маневры наличием «очень хороших отношений» с Ким Чен Ыном, что явилось прямым сигналом о его готовности к новой встрече с северокорейским диктатором. Хотя официальный Пекин как единственный формальный союзник КНДР напрямую не комментировал слова американского президента, во время визита в Сеул Ван четко обозначил позицию КНР.

«Вашингтон должен изменить свою враждебную политику по Пхеньяну», — заявил глава МИД Китая.

Со своей стороны представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время регулярного брифинга также отметил приоритеты Пекина. По его словам, поддержание мира, стабильность и продвижение политического урегулирования на Корейском полуострове отвечает общим интересам абсолютно всех привлеченных сторон.

Подготовка к саммиту и новые перспективы

Кроме встречи с министром иностранных дел, программа визита Ван И предусматривает официальные переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чже Мьоном и рабочий обед с советником по национальной безопасности Ви Сун Лаком. Сеул активно использует эту дипломатическую площадку для подготовки еще более масштабной встречи на самом высоком уровне.

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Южнокорейское дипломатическое ведомство прилагает усилия для организации двустороннего саммита между Ли Чже Мьоном и лидером КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что эти стратегические переговоры могут состояться в конце этого года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

«Китай является важнейшей соседней страной для Южной Кореи, и Пекин будет прилагать те усилия, которые мы должны прилагать по праву», — подчеркнул Ван во вступительном слове.

Президент Южной Кореи ранее уже инициировал проведение многосторонних переговоров с участием стран, вовлеченных в Корейскую войну 1950–1953 годов, чтобы установить длительный мир в регионе. Чо Хе Дон выразил надежду, что успешное возобновление отношений между Сеулом и Пекином станет весомым вкладом в региональную безопасность в условиях непредсказуемой дипломатии США.

Напомним, в то же время стало известно, что Трамп обсуждает с помощниками возможность личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже этой осенью во время своей следующей поездки в Азию. Она может состояться в ноябре, когда мировые лидеры соберутся в китайском Шэньчжэне на неделю лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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