Танкер / © Associated Press

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В грузинском черноморском порту Пулеве работает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который перерабатывает российскую сырую нефть в бензин, дизельное топливо и другие виды топлива. Дипломат ЕС утверждает, что этот НПЗ создан для обхода санкций.

Об этом пишет Handelsblatt.

По его словам, новый завод работает несколько месяцев и одна партия этой продукции попала в Европейский Союз.

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Он отметил, что Европейская комиссия хочет ввести санкции против объекта, но внутри ЕС существует сопротивление. Два государства-члена блока выступают за защиту завода.

Санкции против России

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа согласовала так называемые «адские санкции» против России. Законопроект предусматривает введение, в частности, 500-процентных пошлин для стран, продолжающих покупать российские нефть, газ и уран. Об этом сообщили сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (умер 11 июля, за день до смерти был с визитом в Украине — ред.), Джин Шахин и Роджер Викер. У Трампа это заявление не комментировали.

Между тем, СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе утверждают, что патриарха российской православной церкви Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций ЕС.

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