Удар за 1000 км: дроны поразили базу Балтийского флота РФ "Кронштадт"

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В ночь на 6 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота России «Кронштадт», расположенную вблизи Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в ССО ВСУ.

«Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание. После уничтожения Украиной части возможностей РФ в Черном море значение Кронштадта в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь дошел черед гореть и до одной из старейших военно-морских баз», — говорится в сообщении.

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От границы Украины до военно-морской базы «Кронштадт» — около 1000 километров. На базе размещены военные корабли, ПЛ, учебные центры, пока для ремонта и судостроительные мощности.

Масштабная атака на Санкт-Петербург — что известно

Российские Санкт-Петербург и Ленинградскую область в ночь на субботу, 6 июня, атаковали дроны. Местные жители сообщают о пожаре в районе Кронштадта, где расположена военная база Балтийского флота РФ и Кронштадтский морской завод.

Также, по данным Exilenova+, БпЛА атаковали село Лебяже в Ленинградской области, где, вероятно, был поражен склад с боеприпасами 15-го арсенала ВМФ страны-агрессора.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что над регионом якобы сбили 88 БпЛА и предупреждал, что обстрел продолжается. Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь подтвердил масштабную атаку.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объектов ВМФ РФ в Санкт-Петербурге и нефтебазы в Краснодарском крае.

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