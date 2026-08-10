Удары по НПЗ РФ имеют один важный нюанс: Жорин рассказал, кто первым почувствует дефицит топлива

АЗС в России / © Associated Press

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Удары по российским НПЗ оказывают практический эффект. Однако первыми последствия дефицита горючего ощутят гражданские, а не военные.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

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Последствия ударов по нефтеперерабатывающим заводам России

По его словам, говорить о мгновенном переломе ситуации на фронте из-за таких атак не стоит, однако их практический эффект ощутим.

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Жорин отметил, что информационный резонанс от ударов по НПЗ может быть больше, чем их непосредственный военный эффект. По его словам, проблемы с топливом постепенно влияют на российскую систему обеспечения.

Военный объяснил, что Россия, в первую очередь, будет пытаться гарантировать топливо для своих военных подразделений. Поэтому дефицит прежде всего может отражаться на гражданском секторе и населении.

В то же время Жорин подчеркнул, что важными целями являются не только сами нефтеперерабатывающие заводы. Значительное влияние оказывают удары по составам с горючим и топливозаправщиками, ведь они непосредственно нарушают логистику российских войск.

Он привел показательный пример: даже при наличии необходимой техники военные могут столкнуться с проблемой обеспечения топлива. Если нет возможности заправить генератор, то российские подразделения могут упустить возможность заряжать аккумуляторы для беспилотников.

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Таким образом, эффект от ударов по топливной инфраструктуре может проявляться не только в сокращении производства топлива, но и проблемах с его доставкой и использованием непосредственно на оперативном уровне.

Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей. В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит горючего на внутреннем рынке РФ.

Ранее также сообщалось, что Россия начала импортировать бензин из Индии на фоне сокращения внутренней переработки нефти из-за украинских ударов по НПЗ. Москва перед этим прекратила экспорт горючего, чтобы обеспечить свой рынок.

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