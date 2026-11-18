В Польше будут судить женщину, избившую украинских детей и восхваляющую агрессию РФ Фото иллюстративное / © pixabay.com

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В Польше в суд передали дело 26-летней Каролины О., обвиняемой в нападении на шестерых украинских детей на школьной спортивной площадке. По версии следствия женщина оскорбляла подростков из-за их происхождения, избила троих из них и публично одобряла агрессивную войну России против Украины.

Об этом сообщила спикер окружной прокуратуры в Легнице Лилиана Лукасевич.

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Инцидент произошел 18 июля 2026 года на общедоступной школьной площадке. Там находились шесть украинских детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также Каролина О. со своими двумя дочерьми.

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По данным польских СМИ, сначала женщина стала оскорблять подростков и потребовать, чтобы они общались между собой на польском языке. После этого она напала на парня и двух девушек. Одну из потерпевших ударила кулаком в лицо, рассказала мать ребенка. В результате избиения девушка получила телесные повреждения, последствия которых испытывала еще в течение недели.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ходе конфликта Каролина О. также выражала поддержку российской агрессии против Украины.

Какое наказание грозит обвиняемому

Прокуратура направила в суд обвинительный акт. Женщины инкриминируют публичное оскорбление шести несовершеннолетних через их национальность, применение насилия к троим детям, нарушение телесной неприкосновенности и публичное одобрение агрессивной войны России против Украины.

Следствие считает, что нападение имело хулиганский характер, ведь его совершили публично, по незначительному поводу и с грубым пренебрежением к правопорядку. Отягчающими обстоятельствами назвали ксенофобские мотивы и возраст пострадавших — всем детям было менее 15 лет.

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Во время первого допроса Каролина О. признала, что ударила одну из девушек открытой ладонью, а парня, по ее словам, только оттолкнула. Однако впоследствии она перестала признавать вину и отказалась давать объяснения.

По совокупности обвинений женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Из-за квалификации преступления как хулиганского суда должно усилить наказание.

Во время рассмотрения дела Каролина О. находится под полицейским наблюдением. Ей запретили контактировать с пострадавшими, приближаться к ним и появляться на территории школы, где произошло нападение.

Напомним, в Польше внезапно исчезла 16-летняя украинка. Власти Волошина вышли из дома в Червонаке и не вернулись.

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Также речь уже шла о скандале, разразившемся в Польше. Там депутат горсовета Гданьска Сильвия Цисонь во время спора с украинским таксистом позволила себе унизительные реплики в его адрес.

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