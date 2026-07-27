Ударит ли Иран по Украине: эксперт оценил реальность прямой атаки

Иранская ракета. / © Defense Express

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Иран вряд ли решится на прямой ракетный удар по Украине, а угрозы Тегерана могут остаться только заявлениями.

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии УНИАН.

По его словам, у Ирана есть баллистические ракеты, способные преодолеть расстояние до Украины. В то же время их траектория должна проходить через воздушное пространство других государств.

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"Применение ракетного оружия через их воздушное пространство фактически может расцениваться как акт вооруженной агрессии", - отметил Селезнев.

В частности, ракеты могли бы пролететь над Азербайджаном или Турцией. Поэтому Тегеран должен учитывать возможную дипломатическую или военную реакцию этих стран.

«Я думаю, что представители режима аятол также будут учитывать эти риски. А пустые заявления — это для них традиционно», — сказал эксперт.

Селезнев также напомнил, что Иран поставляет России вооружения, в том числе дроны типа Shahed, используемые российской армией для ударов по Украине.

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По его оценке, желание нанести удар и наличие реальной возможности сделать это разные вещи. В то же время, угрозу провокаций или террористических атак он призвал воспринимать серьезно, поскольку Иран имеет опыт проведения таких операций.

Может ли Иран передать России новое оружие

Селезнев также прокомментировал возможность того, что Тегеран попытается ответить Украине через Россию, например, передаст ей баллистические ракеты, комплексы или новые военные технологии.

По его мнению, Иран, вероятно, будет сохранять большую часть вооружения для собственных нужд из-за противостояния с США и Израилем, а также ухудшения отношений с государствами Персидского залива.

«Думаю, он скорее будет придерживать оружие для себя, чем увеличивать объемы его поставок российской армии или передавать ему больше боеприпасов», — заявил эксперт.

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Что предшествовало

Ранее Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. В Тегеране утверждали, что речь шла о торговом судне и назвали инцидент «актом агрессии».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи возложил ответственность за атаку на президента Украины Владимира Зеленского и пригрозил ответом.

После этих заявлений Defense Express проанализировало, какими средствами Иран теоретически может атаковать Украину со своей территории.

В иранский арсенал входят баллистические ракеты средней дальности Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr. Заявленная дальность Ghadr, Emad и Sejjil составляет около 2 тысяч километров. Отдельные модификации Khorramshahr, по разным оценкам, могут преодолевать до 4 тысяч километров.

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В то же время возможный маршрут таких ракет должен пролегать через воздушное пространство третьих стран.

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