Ударит ли Трамп "ядеркой" по Ирану: мнение экспертов

Нулевый результат, катастрофические последствия: Почему ядерный удар США по Ирану не имеет военного смысла

Несмотря на слухи в СМИ, Соединенные Штаты вряд ли смогут прибегнуть к ударам ядерным оружием по Тегерану даже если это тактическое ядерное оружие.

Об этом рассказал в эфире Киев24 политолог-международник Станислав Желиховский.

«Не предполагаю, что США прибегнут именно к такому, скажем так, к оружию судного дня, даже если это тактическое ядерное оружие. Все же мы все должны понимать и надеюсь, что понимают те страны, которые сейчас вовлечены в конфликт, что это откроет ящик Пандоры. И фактически такие вот удары полностью развяжут руки Тегерану и, очевидно, он тогда может прибегнуть к бомбардировкам», — сказал эксперт.

Наиболее потенциальной целью для Ирана он видит государство Израиль.

По мнению политолога, по такому сценарию Израиль может не справиться с целым шквалом атак. И таким образом, это может иметь крайне негативные последствия для этой страны.

«Поэтому здесь важно, чтобы как раз и официальный Иерусалим работал активно с американцами, чтобы не допустить переход этого конфликта в ядерную фазу. Потому что тогда соответственно будет очень много жертв и пострадают те государства, которые эту спецоперацию проводят. И даже Европа может как-то пострадать», — предупредил аналитик.

Он напомнил, что у Ирана также есть оружие, которое может бить слишком далеко. И в Европу также некоторые образцы вооружений могут долететь. Просто может возникнуть ситуация, когда иранский режим чувствует себя угнетенным.

«И уже просто он (иранский режим — ред.) будет идти на все, чтобы просто разрушать, уничтожать, убивать. И это наиболее угрожающе, что может быть в этой ситуации. Поэтому надеемся, что, во-первых, вообще сейчас не будет этой новой фазы, хотя риски довольно таки велики и вероятность высока. И тоже есть надежда, что если и будет новая фаза, то она не будет ядерной. Потому что от этого проигрывает просто все человечество. Тогда мы должны понимать, что и после этого конфликта те или иные государства могут использовать этот тип вооружения. И украинцы тоже это понимают, потому что мы ведем войну с ядерным государством», — подытожил Станислав Желиховский.

В комментарии УНН политолог Игорь Рейтерович добавил, что не считает, что США ударят по Ирану ядерным оружием.

По его словам, с военной точки зрения это не даст результата, а политические последствия будут катастрофическими.

«Никакого ядерного оружия Трамп, конечно, применять не будет. Во-первых, нет смысла это делать с военной точки зрения — это ничего не даст и не приведет к кардинальным изменениям. Во-вторых, в США существует система сдерживаний и противовесов, не позволяющая принимать такие решения единолично, даже несмотря на то, что это президентская республика. И главное это событие, которое просто может изменить всю историю человечества, поэтому на такие шаги не идут», — сказал политолог.

По его мнению, такими намеками Трамп просто нагнетает ситуацию, заставляя Иран пойти на уступки.

Будет ли ядерный удар по Ирану

Напомним, что после угрозы президента США Дональда Трампа во вторник уничтожить «целую цивилизацию» по истечении срока действия его ультиматума, а также заявления Ирана о том, что он «готов ко всем сценариям», в СМИ стали распространяться слухи о возможном применении Штатами ядерного оружия.

Заметим, что издание The Guardian заявило о возможном применении ядерного удара по Ирану уже этой ночью. Такой вывод сделали на основании последних заявлений вице-президента Джей Ди Венса.

«Абсолютно ничего из того, что вице-президент сказал здесь, не намекаете на это, вы, клоуны», — отписали коммуникационники Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Иран можно уничтожить за одну ночь. Он намекал, что «эта ночь может наступить уже завтра (7 апреля)».

В свою очередь Пакистан официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отсрочить на две недели выполнение угроз по поводу ударов по Ирану.