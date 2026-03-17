Ударный дрон вторгся в Молдову, объявили эвакуацию

Ударный дрон РФ залетел в Молдову / © Пресс-служба правительства Молдовы

Реклама

Молдовская пограничная полиция обнаружила фрагменты беспилотника вблизи населенного пункта Тудора, примерно в 500 метрах от границы с Украиной. Инцидент произошел 17 марта в 09:55 по местному времени.

Об этом сообщает Telegram-канал правительства Молдовы.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела полиции, чтобы оценить опасность и нейтрализовать боевой блок беспилотника. К этому времени всех местных жителей эвакуировали.

Реклама

Впоследствии саперы и полиция подтвердили, что беспилотник был активным и имел взрывной заряд. Эксперты произвели контролируемый подрыв беспилотника.

В сообщении не уточняется происхождение беспилотника. Но на опубликованном фото он похож на одну из российских модификаций беспилотника «Шахед».

В ночь на 17 марта Россия совершила масштабную атаку, выпустив по Украине 178 беспилотников разных типов. Под ударом оказались логистические хабы, энергетические объекты и жилые дома в нескольких областях. Есть погибшие и много раненых.

Российские войска в ночь на 17 марта атаковали юг Одесской области, повредив объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. В результате ночного обстрела юга Одесчины получили повреждения объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Под удар попали территории предприятий и часть оборудования. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.