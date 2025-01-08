Ударом по Энгельсу Украина могла "подрезать крылья" российским Ту-160: детали от экспертов

Бомбардировщики Ту-160 могут просто оказаться без специфического топлива.

Во время удара Сил обороны Украины в Энгельсе 8 января удалось поразить базу хранения нефтепродуктов – специфический военный объект стратегического значения. Это может привести к понижению активности российских бомбардировщиков Ту-160.

Об этом сообщает Defense Express.

Пораженное в Энгельсе хранилище государственного резерва "Комбинат Кристалл" имеет стратегическое значение для России. В нем хранится топливо для авиабазы стратегической авиации РФ "Энгельс".

Эксперты обратили внимание, что на авиабазе "Энгельс" базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

"И если в Ту-95МС используются обычные виды авиационного топлива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необходимо достаточно специфическое повышенной плотности топливо марки Т-8В", — отметили специалисты.

Производство этого топлива – достаточно специфический процесс, который происходит далеко не на каждом нефтеперерабатывающем заводе. Во времена СССР такое топливо производилось только на нефтехимических комбинатах в Ангаре и Орске.

"Таким образом, если удалось поразить резервуары, на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени "приземлить" эти машины и снизить активность использования врагом", — отметили авторы статьи.

В то же время, там добавили, что российские войска почти не используют Ту-160 для ударов по Украине. В последний раз враг применял эти самолеты во время атаки 17 ноября 2024 года. Это было впервые за 550 дней.

Напомним, 8 января Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация.

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