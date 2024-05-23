Удары американским оружием по территории России: Блинкен объяснил, кто принимает решение

Россияне держат свою артиллерию и ракетные установки, которые используются для обстрела украинских городов, сразу за границей с Украиной.

Администрация Белого дома занимается обеспечением Украины оружием, необходимым для защиты от российской агрессии, а не одобрением атак за ее пределами. Украина должна сама принимать такие решения.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ответ на упреки главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола о запрете на использование американского оружия для ударов по территории России.

Во время полемики с госсекретарем Майкл Маккол напомнил ему, что россияне держат свою артиллерию и ракетные установки, которые используют для обстрела украинских городов, сразу за границей с Украиной и спросил у Блинкена, изменят ли в Белом доме политику, чтобы Украина могла сражаться не со "связанной за спиной одной рукой".

"Когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать свои собственные решения, и я хочу убедиться, что она получит оборудование, необходимое ей для эффективной защиты", — ответил Энтони Блинкен.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон считает, что Соединенные Штаты должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным.

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