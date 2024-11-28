Интересно, что воюет диктатор из НАТО, но наносит удар по Украине.

РФ производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Государство-агрессор планирует на 25-30% нарастить производство в следующем году.

Об этом после массированного ракетного удара по Украине заявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Он добавил, что у России могут появиться новые ракетные комплексы. Мол, "клиент может быть недоволен".

"У России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику", — заявил диктатор.

По словам Путина, РФ неоднократно говорила о том, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

"Несмотря на наши оговорки об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены. По Брянской и Курской областях американскими ATACMS и британскими Strom Shadow", — сказал Путин.

Ранее говорилось, что переговоры между сторонами конфликта, как их понимают на Западе, предполагают доверие, честность и поиск компромиссов. С Путиным и Кремлем это никогда невозможно.

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