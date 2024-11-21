Удары дальнобойным оружием по РФ: в Испании сделали заявление

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна не поставляет Украине оружие, которое можно применить для атак по территории РФ.

Заявление главы оборонного ведомства цитирует испанское издание La Razon.

По словам Роблес, Испания не находится в такой ситуации, как Великобритания или США, одобрившие удары своими ракетами по РФ.

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"Оборудование, которое мы отправили, не касается такой ситуации", – сказала она.

В то же время министр обороны подтвердила, что обязательства Испании перед Украиной тверды.

Напомним, в издании The Times считают, что разрешение со стороны США и Великобритании для Украины применять дальнобойные ракеты для атак по целым в России – демонстрация изменения подхода к поддержке Киева в условиях затяжной войны. Этот шаг создает серьезный вызов российской обороне и повышает ставки в конфликте.

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