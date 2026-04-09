Удары Израиля по Ливану: Вэнс заявил о "недоразумении"
Американский вице-президент считает неразумным шагом со стороны Ирана срыв переговоров с США о мирном урегулировании конфликта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «обоснованным недоразумением» реакцию Ирана на удары Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане. По его словам, объявленное двухнедельное прекращение огня не касается этой операции союзника США на Ближнем Востоке.
Об этом Вэнс сказал в комментарии Fox News.
«Я считаю ситуацию с Ливаном обоснованным недоразумением. Ни мы, ни израильтяне не говорили, что Ливан будет частью соглашения о прекращении огня. Мы заявляли, что оно будет касаться Ирана и союзников США [в Персидском заливе]», — сказал американский вице-президент.
При этом он назвал неразумным шагом со стороны Ирана срыв переговоров с США о мирном урегулировании конфликта, частью которого было двухнедельное прекращение огня и открытое судоходство для нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
«Если Иран хочет позволить этим переговорам сорваться из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения, — это, в конце концов, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо, но это их выбор», — заявил Вэнс.
Ранее премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном, но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении.
В среду, 8 апреля, нанес массированный удар по Ливану. ЦАХАЛ заявил о крупнейшей атаке и 100 целей за 10 минут. Удары были нанесены по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.
В ответ Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив снова запрещен. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.