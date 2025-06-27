Удары по 900 целям, ликвидация ученых и командиров: Израиль объявил итоги атак на Иран

Атака на Иран. / © Associated Press

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Во время военной операции "Восходящий лев", которую Израиль начал ночью против 13 июня, было нанесено более 900 ударов по важным целям в Иране.

Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает CNN.

По информации израильских военных, в результате операции погибли 11 иранских ученых-ядерщиков и 30 высокопоставленных чиновников службы безопасности. В частности, три высокопоставленных командиров.

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В результате операции было уничтожено более 900 целей, 200 ракетных пусковых установок, составлявших половину всех пусковых установок Ирана. Удары уничтожили самолеты и объекты производства ракет.

В заявлении Армии обороны Израиля подчеркивают, что благодаря их 12-дневным ударам удалось “предотвратить производство тысяч дополнительных ракет.

Заметим, министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что во время 12-дневного обострения у Иерусалима не было возможности ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако если бы такая возможность возникла, Израиль "уничтожил бы его".

Напомним, между тем Али Хаменеи заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке" , а Израиль "практически поставлен на колени и разгромлен ударами Исламской Республики".

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Кроме того, Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты . Так, по словам главы МИД страны Аббаса Арагчи, "убытки значительные и серьезные". Заметим, что Тегеран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ.

Дата публикации 13:11, 25.06.25 Количество просмотров 97 Трамп назвал Иран и Израиль "детьми во дворе"