Удары по Ирану под вопросом: что может решить Трамп в последний момент

Президент США Дональд Трамп оказался перед сложным выбором: начать масштабные удары по инфраструктуре Ирана или дать еще шанс переговорам. Окончательное решение ожидается в сжатые сроки до установленного дедлайна.

Об этом сообщает агентство Axios.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить ключевые объекты Ирана, в частности мосты и электростанции, если до определенного времени не будут достигнуты договоренности. Речь идет о возможной масштабной атаке, которая может иметь серьезные последствия для гражданской инфраструктуры и вызвать эскалацию в регионе.

В то же время дипломатические усилия продолжаются. Посредниками в переговорах выступают Пакистан, Египет и Турция, пытающиеся выиграть время и приблизить стороны к соглашению.

По данным источников, часть команды Трампа выступает за продолжение переговоров, если появятся признаки прогресса. В то же время в Пентагоне скептически оценивают возможность отсрочки решения.

По информации американских СМИ, Трамп лично обсуждал с советниками вариант ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. При этом некоторые союзники США, в частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, настаивают на жесткой позиции и выступают против прекращения огня без существенных уступок со стороны Тегерана.

Между тем, Иран передал ответ на предложения по урегулированию конфликта. По словам американских чиновников, позиция Тегерана остается жесткой, однако ее рассматривают как часть переговорного процесса, а не окончательный отказ.

Сам Трамп заявил, что у США есть готовый план быстрого удара, который может быть реализован в течение нескольких часов. В то же время он подчеркнул, что хотел бы избежать такого сценария, если будет шанс на соглашение.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Иран ранее предложил свой план завершения войны с США и Израилем. Среди ключевых требований — гарантии прекращения ударов, снятие санкций и прекращение атак по союзникам Тегерана в регионе.

В ответ Тегеран заявил о готовности обсуждать вопросы безопасности, в частности, разблокирование Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок энергоносителей в мире.

В то же время, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран может быть «уничтожен за одну ночь», если не пойдет на уступки. Его ультиматум предполагает заключение соглашения до определенного времени, иначе США могут нанести удары по критической инфраструктуре страны.