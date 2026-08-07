Удары по Москве: что изменится в России после атак на ее столицу — Портников

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

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Удары по Москве могут существенно повлиять на настроения россиян и спровоцировать новую волну выезда за границу, ведь для многих жителей РФ именно столица до сих пор остается последним местом, которое они считают безопасным.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем видеоблоге, фрагмент которого он опубликовал в Facebook.

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По словам Портникова, президент РФ Владимир Путин в первую очередь заинтересован в защите крупнейших российских городов, а не временно оккупированных украинских территорий.

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«Он точно не хочет защищать Донецк и Севастополь», — отметил журналист.

При этом Портников считает, что возможное расширение ударов по Москве может кардинально изменить поведение российских граждан. Если жители приграничных регионов России до сих пор воспринимают столицу как место, куда можно переехать, спасаясь от опасности, то атаки непосредственно на Москву и Санкт-Петербург, по его мнению, способны разрушить это представление.

Как пояснил обозреватель, жители таких регионов, как Белгородская область, могут считать Москву «гарантом безопасности» и лучшим местом для проживания. Однако если под ударами окажутся уже крупнейшие города страны, все больше людей будут приходить к выводу, что безопаснее покинуть Россию.

«Если будут еще и удары по Москве, то это увеличит число москвичей, которые примут решение уехать за границу», — подчеркнул Портников.

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В то же время журналист отметил, что, по его мнению, признаки такого процесса уже заметны.

«Я вижу эти признаки уже сейчас», — добавил он, высказав предположение, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в российской столице масштабы эмиграции могут увеличиться.

Напомним, 4 августа во время атаки дронов на Московскую и Ленинградскую области РФ произошли взрывы. Новые атаки были направлены на складские помещения российского маркетплейса Wildberries.

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