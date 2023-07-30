"Удары по Москве – это удары по престижу Путина и Минобороны" – Маломуж

Украина не подтверждает удары по Москве, однако стратегические объекты на территории РФ, которые важны для решения задач обороны Украины, являются вполне законными целями. Поскольку страна-агрессор ежедневно наносит удары по мирным городам Украины, объектам инфраструктуры, зерновым терминалам.

Генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ прокомментировал "бавовну" в Москве.

"Путин неоднократно заявлял, что Москва неприступна, что ее невозможно никаким образом поразить. Но беспилотники наносят удары либо возле Министерства обороны, либо возле стратегических технических объектов, обеспечивающих радиолокационную борьбу, объектов правительственного формата, финансирующих войну. Это знаковые объекты”, — прокомментировал Маломуж.

По его словам, удары по Москве – это удары по престижу Путина и Минобороны России.

"Используются методы пробивания линий защиты, о которых Москва заявляла всему миру, что они недостижимы ни для баллистических ракет, ни для тактических, ни для беспилотников. Этот миф проваливается. И, конечно, это удар по престижу самого Путина и Минобороны России… Ничего в России не защищено. Режим показывает свою слабость в защите своей столицы", - резюмировал Маломуж.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке беспилотниками Москвы (фото и видео).

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