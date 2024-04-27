Удары по НПЗ и военному аэродрому: видео и подробности ночной "бавовны" в РФ

Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар. Также сообщается о "бавовне" на военном аэродроме, расположенном на окраине станицы Кущевская.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прозвучало несколько мощных взрывов, были подняты вертолеты и с земли пытались сбить. Сбивали в итоге территорией аэродрома. После "горел камьИш" на аэрдором поехали скорые, подъезды в направлении были перекрыты военными", — уточнил Андрющенко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ПВО якобы смогло "подавить" все БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений вроде бы нет.

Напомним, дроны СБУ поразили НПЗ в Смоленской области РФ – вспыхнувший мощный пожар.

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