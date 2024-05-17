Удары по НПЗ в Туапсе и Новороссийске: детали об атаке, фото и видео

В то же время в Минобороны РФ утверждают об "уничтожении и перехвате" 102 беспилотников.
Беспилотники атаковали НПЗ в российском Туапсе и мазутный терминал в Новороссийске утром 17 мая. В сети опубликовали видео с моментами ударов и пожарами после них.
Об этом сообщают российские власти и телеграм-каналы.
Власти Краснодарского края РФ подтвердили дроновую атаку по Туапсе. В городе выла сирена воздушной тревоги. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод. В результате падения беспилотника на территории завода вспыхнул пожар.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о попытке "киевского режима" атаковать с использованием двух беспилотников гражданскую инфраструктуру в Туапсе.
"В результате падения аппарата произошла вспышка на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", — указали в оперштабе.
Впоследствии там сообщили, что пожар был потушен.
Российские телеграм-каналы также сообщили о более чем 30 взрывах в Новороссийске и атаке беспилотников. После этого в некоторых районах исчез свет, ограничено движение транспорта.
Вероятно, был атакован Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти". Также сообщается, что обесточен порт Новороссийска.
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В то же время в Минобороны России утверждают, что за ночь ПВО "уничтожила и перехватила" 102 беспилотника: 51 – над оккупированным Крымом, 44 – над Краснодарским краем, а в Черном море было якобы уничтожено шесть украинских катеров-дронов.
Напомним, ранее в РФ заявили, что утром 17 мая на Туапсинском НПЗ начался пожар после атаки беспилотниками.
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