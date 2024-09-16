Удары по РФ западным оружием: глава НАТО ответил, получит ли Украина разрешение от партнеров

Решение о предоставлении разрешения Украине использовать поставленные Западом ракеты большой дальности будет принято отдельными союзниками.

Об этом заявил журналисту Эндрю Марру глава НАТО Йенс Столтенберг, передает LBC.

"Эти решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам, как мы это делаем", — сказал генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

Генсек напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже долгое время призывает партнеров предоставить такое разрешение. В частности, речь идет об американских дальнобойных ракетах ATACMS и британских Storm Shadows.

Накануне в Вашингтоне по этому поводу встречались премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Джо Байден. Решения после их переговоров не объявляли.

"Я приветствую эти события и эти решения, но окончательные решения должны приниматься отдельными союзниками. У союзников разная политика по этому вопросу", — прокомментировал Столтенберг.

Также Столтенберг выразил обеспокоенность эскалацией войны. По его словам, это была одна из причин, почему Киеву не было предоставлено разрешение использовать западное оружие большой дальности для ударов по целям внутри России.

"У нас есть полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В войне нет безрисковых вариантов. Но я продолжаю верить, что наибольший риск для нас будет, если президент Путин победит в Украине", — заявил Столтенберг.

Напомним, долгое время Украина пыталась убедить США разрешить наносить удары вглубь России американским оружием. Впрочем, пока у Киева нет этого разрешения. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский.

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