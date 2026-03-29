Удары по российским НПЗ: эксперт объяснил, как это повлияет на войну против Украины

Удар по НПЗ / © Associated Press

Пока администрация Дональда Трампа частично снимает санкции с российского нефтяного трафика, Украина переходит к радикальным методам. Массированные атаки на ключевые порты перевалки и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали единственным действенным способом перекрыть поток «быстрых миллиардов» в бюджет агрессора.

Руководитель проектов по безопасности Центра «Стратегия 21» Павел Лакийчук объяснил, почему удары по Балтике и Самаре являются критическими для выживания путинского режима.

Как Украина уменьшает нефтяные доходы РФ

По словам эксперта, Россия критически зависит от морского экспорта. Удары по ключевым терминалам способны парализовать львиную долю доходов РФ:

Балтийское направление (Усть-Луга, Приморск, Финский залив): обеспечивают 45% всей танкерной перегрузки нефти.

Черноморские порты: еще 40%.

Другие направления (Дальний Восток и Север): только 15%.

«Если закупорить эти дыры, то миллиарды, на которые рассчитывает Путин, к нему не придут. Сейчас работа этих портов приостановлена, потому что по ним „лупили“ четыре дня подряд. Это и есть наши кинетические санкции», — говорит Павел Лакийчук.

Удары Украины по военным нефтебазам

Отдельным приоритетом стали НПЗ, которые изготавливают специфическое топливо для армии оккупантов.

НПЗ «Кириши» (Ленинградская область): один из крупнейших заводов РФ, дающий более 10% нефтепереработки страны. После «прилетов» в марте 2026 года объект пылает до сих пор. Лакийчук отмечает, что на этот раз атаки были значительно мощнее, с учетом опыта 2024-2025 годов. Самарский узел (Новокуйбышевск): кроме переработки нефти, под удар попал завод по производству взрывчатки «Промсинтез» в Чапаевске. Взрывы на объекте, обеспечивающем фронт боеприпасами, были сверхмощными. Санкт-Петербург: параллельно с нефтяной инфраструктурой поражены судостроительные заводы, что подрывает возможности восстановления флота РФ.

Эффект домино для российской армии

Удары по НПЗ бьют не только по экономике, но и по мобильности войск. Специфические горюче-смазочные материалы, которые производили на атакованных заводах, невозможно быстро заменить импортом.

Эксперт отмечает: европейские страны (Франция, Великобритания, Дания) начали задерживать российские танкеры, но это «капля в море». Настоящий результат дает только физическое уничтожение инфраструктуры, которое заставляет Кремль тратить ресурсы на ремонт, а не на войну.

Напомним, 27 марта в России ночью прогремели взрывы на стратегических объектах нефтяной инфраструктуры. В частности, загорелись два крупных порта с нефтью — «Усть-Луга» и «Приморск». Пожары вспыхнули после атак дронов. Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки. Оба объекта являются крупнейшими в регионе.