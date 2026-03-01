Израиль ударил по "сердцу" Тегерана: над городом поднимаются огромные столбы дыма

Тегеран

Реклама

Израиль совершил новую волну ударов по столице Ирана - Тегерану. Над городом возвышается густой дым.

Об этом сообщает CNN .

Вибухи у Тегерані

Новая волна ударов по «сердцу Тегерана»

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Воздушные силы Израиля совершили новую волну ударов по столице Ирана Тегерану.

Реклама

«Впервые с начала операции Ревущий лев: ЦАХАЛ наносит удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом сердце Тегерана. За прошедшие сутки Воздушные силы Израиля нанесли масштабные удары, чтобы установить воздушное преимущество и проложить путь в Тегеран», — отмечается в заявлении.

Вибухи у Тегерані

В сообщениях из Тегерана говорится о взрывах в нескольких районах города утром 1 марта.

Изображения, опубликованные в социальных сетях, якобы показывают большие облака густого дыма, поднимающиеся из нескольких частей Тегерана.

Взрывы в Тегеране

Операция США и Израиля против Ирана: ключевое

Израиль нанес серию ударов по Ирану 28 февраля. Впечатлено около 30 объектов по всей стране.

Реклама

Как заявил президент Штатов Дональд Трамп, операцию провели США совместно с Израилем . Она направлена на свержение режима, «что представляет угрозу для американских войск, баз и союзников в мире».

Позже Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на удары по его городам и военным объектам. Страна объявила чрезвычайное положение и закрыла воздушное пространство. «В настоящее время израильские ВВС перехватывают угрозы и наносят удары там, где это необходимо для их устранения. Оборона не герметична. Крайне важно, чтобы общественность следовала указаниям Командование тыла», — сообщил ЦАХАЛ.