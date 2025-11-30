Удары по танкерам "теневого флота" РФ: в Турции и Казахстане недовольны атаками Украины

Морской дрон / © СБУ

Турция и Казахстан прокомментировали произошедшие на этой неделе украинские атаки на энергетические объекты и теневой флот РФ.

В частности, в МИД Турции заявили, что их страна обеспокоена из-за ударов по судам KAIRO и VIRAT.

«Эти инциденты, произошедшие в нашей исключительной экономической зоне в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе», — подчеркнул спикер ведомства Онджу Кечели.

В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест из-за ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск.

«Мы оцениваем этот инцидент как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Казахстан ожидает от нашей страны «конкретных мер по предотвращению повторения подобных случаев».

Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.