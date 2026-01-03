- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Удары по Венесуэле: в ЕС призывали к сдержанности
В Евросоюзе внимательно следят за происходящими в Венесуэле событиями.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала удары США по Венесуэле и призвала к «сдержанности».
Об этом она ЕС написала в соцсети Х.
По ее словам, Брюссель «внимательно следит за ситуацией».
«ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро нелегитимен и выступал за мирный переход власти. В любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим приоритетом», — говорится в сообщении Каллас.
Напомним, Трамп подтвердил проведение военной операции против Венесуэлы и заявил, что Мадуро вместе с супругой захватили и увезли из страны. По его словам, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.
Госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Николас Мадуро уже находится под стражей в США.
По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту исполнявших ордер на арест.
Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в США. Увлечение лидера Венесуэлы было главной целью операции.
О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — отметил он.