Удары по Венесуэле: в ЕС призывали к сдержанности

Кая Каллас / © Офис президента Украины

Реклама

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала удары США по Венесуэле и призвала к «сдержанности».

Об этом она ЕС написала в соцсети Х.

По ее словам, Брюссель «внимательно следит за ситуацией».

Реклама

«ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро нелегитимен и выступал за мирный переход власти. В любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим приоритетом», — говорится в сообщении Каллас.

Напомним, Трамп подтвердил проведение военной операции против Венесуэлы и заявил, что Мадуро вместе с супругой захватили и увезли из страны. По его словам, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Николас Мадуро уже находится под стражей в США.

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту исполнявших ордер на арест.

Реклама

Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, поскольку Мадуро находится под стражей в США. Увлечение лидера Венесуэлы было главной целью операции.

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — отметил он.