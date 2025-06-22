Удары по ядерным объектам Ирана: как отреагировал мир на действия Трампа

США атаковали три ядерных объекта в Иране / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что три стратегические цели Ирана полностью уничтожены. Также пригрозил еще более мощными ударами, если Иран продолжит сопротивляться. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил ракеты в сторону Израиля.

Как на эти события отреагировали мировые лидеры и что известно все детали собрал ТСН.ua

Что известно об атаке по Ирану

Накануне стало известно, военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские военные успешно атаковали объекты Фордоу, Натанз и Исфахан домой.

Реклама

«Недавно американские военные нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима — Фордо, Натанге и Исфахани. Все слышали эти названия на протяжении многих лет, когда они строили это ужасающе разрушительное предприятие», — заявил Трамп.

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп заявил, что эти удары имели целью полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и таким образом положить конец ядерной угрозе от «государства-спонсора терроризма номер один в мире».

«Все знали об этих объектах годами, как о части ужасно разрушительного проекта. Сегодня я могу заявить всему миру: эти удары стали зрелищным военным успехом. Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что теперь Иран «вынужден искать мир».

Реклама

Как отреагировал Иран

В ответ Иран атаковал Израиль ракетами. Как сообщает CNN, Иранская баллистическая ракета оставила огромную дыру в трех- или четырехэтажном жилом доме на севере Тель-Авива. Ракета разорвала верхний этаж здания. Она также разорвала бетонные стены здания и выбила все ее окна.

Агентство по атомной энергии Ирана решительно осудило удары США по его ядерным объектам, назвав их нарушением международного права и пообещав продолжать свою ядерную программу.

Последствия атаки / © Associated Press

Между тем постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ираван назвал удары США по ядерным объектам «умышленной агрессией» против страны и призвал Совет Безопасности ООН немедленно созвать экстренное заседание из-за «диких и преступных действий» Вашингтона.

«Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти неспровоцированные и умышленные акты агрессии. Несомненно, военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности является явным и грубым нарушением международного права и императивных международных норм, закрепленных в Уставе ООН», — заявил представитель Ирана в письме, опубликованном после атаки.

Реклама

Как отреагировал Израиль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана будет упомянуто в истории.

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающего и праведного могущества Соединенных Штатов изменит историю», — сказал премьер-министр Израиля.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

По словам Нетаньяху, удар США по ядерным объектам Ирана «превзошел все ожидания».

«Она (атака США — ред.) сделала то, на что не способна ни одна другая страна на Земле. История запомнит, что президент Трамп действовал, чтобы не позволить самому опасному террористическому государству мира получить самое опасное оружие», — сказал израильский лидер.

Реклама

Как отреагировали в ООН

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, органа ООН по надзору за ядерной энергетикой, заявил, что следит за ядерной энергетикой. Также объявил о созыве экстренной встречи.

«В свете безотлагательной ситуации в Иране я созываю экстренное заседание Совета управляющих (МАГАТЭ) на завтра», — написал Гросси в своем сообщении на X.

Реакция Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран вернуться за стол переговоров. Это обращение последовало после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили в CNN.

Стармер отметил в своем сообщении X, что «Ирану никогда нельзя позволить разработать ядерное оружие, и США приняли меры для уменьшения этой угрозы». Он назвал ядерную программу Ирана «серьезной угрозой международной безопасности».

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

«Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для прекращения этого кризиса», — заявил премьер-министр.

В то же время, Министерство иностранных дел Ирана ранее назвало действия США «опасной войной против Ирана» и «нарушением международного права», ссылаясь на удары по их ядерным объектам.

Реакция Ирака

Ирак предупредил, что американские удары по ядерным объектам Ирана ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке.

Как заявил представитель правительства Ирака Басим Алавади, «эта военная эскалация представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке и создает серьезные риски для региональной стабильности».

Реклама

Алавади предостерег, что продолжение атак приведет к «опасной эскалации с последствиями, выходящими за пределы любого отдельного государства, угрожая безопасности всего региона и мира».

Ирак призвал к немедленной деэскалации конфликта. Правительство также подчеркнуло, что международному сообществу следует помнить «войны оставляют после себя только разрушения».

Реакция Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле встретился с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и обсудил обострение Тегерана с Израилем Иранский дипломат прибыл в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Ближний Восток не выдержит еще один вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что решить ядерное противостояние можно только путем переговоров.

Реклама

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова помочь странам договориться и внести свой вклад в успокоение ситуации.

Какое состояние радиации сейчас

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) сообщило: после недавних атак на три ядерных объекта Ирана, включая подземный комплекс в Фордоу, уровень радиации за пределами этих объектов не повысился.

«МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов», — говорится в заявлении агентства.

Буквально стало известно, что Йемен официально заявил о вступлении в войну на Ближнем Востоке.

Реклама

Ранее сообщалось, что предложения европейских стран на переговорах в Женеве по ядерной программе Ирана были «нереалистическими» и могли помешать договоренности.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп пытался тайно устроить встречу высокопоставленных американских и иранских чиновников в Стамбуле.