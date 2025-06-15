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Удары по ядерным объектам Тегерана: ЦАХАЛ "поразил сердце" проекта Ирана
В рамках операции «Восходящий лев» ЦАХАЛ поразил более 170 целей и 720 компонентов военной инфраструктуры менее чем за трое суток.
Около 50 истребителей нанесли удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта в Тегеране.
Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля 15 июня.
Как заявляют в ЦАХАЛ, в течение ночи истребители ВВС Израиля совершали полеты над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта под руководством Управления военной разведки.
Удар охватил более 80 целей, в том числе штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, головной офис ядерного проекта (SPND), а также другие объекты, где, как заявили в ЦАХАЛ, «режим скрывал архивы, связанные с ядерной программой».
В рамках операции «Восходящий лев» (Rising Lion) ЦАХАЛ поразил более 170 целей и более 720 компонентов военной инфраструктуры менее чем за трое суток.
«ЦАХАЛ продолжает усиливать удары по иранской ядерной угрозе, поражая ее сердце и лишая режима ключевых способностей и элементов, необходимых для производства оружия», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу и подтвердил начало широкомасштабной операции под названием «Восходящий лев».
Также ранее Иран совершил массированную атаку по территории Израиля в ответ на удар.
А 15 июня глава МИД Ирана подчеркнул, что действия иранской армии являются исключительно ответом на агрессию со стороны Израиля.