Удары по ядерным объектам Тегерана: ЦАХАЛ "поразил сердце" проекта Ирана

Удары по ядерным объектам в Иране

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Около 50 истребителей нанесли удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля 15 июня.

Как заявляют в ЦАХАЛ, в течение ночи истребители ВВС Израиля совершали полеты над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта под руководством Управления военной разведки.

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Удар охватил более 80 целей, в том числе штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, головной офис ядерного проекта (SPND), а также другие объекты, где, как заявили в ЦАХАЛ, «режим скрывал архивы, связанные с ядерной программой».

В рамках операции «Восходящий лев» (Rising Lion) ЦАХАЛ поразил более 170 целей и более 720 компонентов военной инфраструктуры менее чем за трое суток.

«ЦАХАЛ продолжает усиливать удары по иранской ядерной угрозе, поражая ее сердце и лишая режима ключевых способностей и элементов, необходимых для производства оружия», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу и подтвердил начало широкомасштабной операции под названием «Восходящий лев».

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Также ранее Иран совершил массированную атаку по территории Израиля в ответ на удар.

А 15 июня глава МИД Ирана подчеркнул, что действия иранской армии являются исключительно ответом на агрессию со стороны Израиля.

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