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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Удары по "Яндексу" парализовали часть российских «ботоферм»: что известно

Активность ботов в сети российской компании «Яндекс» резко сократилась после серии ударов украинских беспилотников по ее крупнейшим центрам обработки данных.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Удары по "Яндексу" парализовали часть российских «ботоферм»: что известно

Яндекс РФ / © УНИАН

По данным Cloudflare, количество HTTP-запросов из сети Яндекса упало до 0,4% от максимального уровня, зафиксированного в течение предыдущих двух недель.

Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

Резкое падение активности началось после первой атаки 8 октября. Тогда украинские дроны ударили по дата-центру «Яндекса» в российском городе Сасово, примерно в 314 км юго-восточнее Москвы. Там размещались два суперкомпьютера.

После этого количество запросов по сети компании сократилось примерно до 57% от предыдущего максимального показателя. На следующий день, по данным издания, украинские беспилотники атаковали больший комплекс дата-центров «Яндекса» в Калуге, примерно в 354 км к западу от Сасово. В результате удара объект вывели из строя.

В ночь на 11 октября произошла еще одна атака на русскую инфраструктуру обработки данных. О третьем ударе по объекту «Яндекса» также сообщило Bloomberg.

Почему удары по дата-центрам повлияли на активность ботов

Данные Cloudflare свидетельствуют о резком сокращении HTTP-запросов из сети «Яндекса». Однако сам этот показатель не доказывает, что все или большинство российских ботов, распространяющих дезинформацию, прекратили работу. Он отображает изменение сетевой активности, а не непосредственно количество роботов или опубликованных ими сообщений.

Издание связывает сбои в работе российской инфраструктуры с ударами Украины по дата-центрам компании. В то же время, атаки могут влиять не только на автоматизированный трафик, но и на другие сервисы, которые зависят от поврежденных вычислительных мощностей.

Ответные удары на атаки по украинским дата-центрам

По оценке Tom’s Hardware, атаки на инфраструктуру «Яндекса» могут быть ответом Украины на российские удары по украинским центрам обработки данных.

Ранее российские атаки на украинскую инфраструктуру приводили к перебоям в работе отдельных сервисов и потере доступа к некоторым популярным торрент-сайтам. На фоне этих ударов украинские беспилотники начали атаковать российские объекты, обеспечивающие обработку и хранение данных.

В то же время, точный масштаб последствий последних атак для всей сети «Яндекса» и связанных с ней сервисов требует дополнительного подтверждения.

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