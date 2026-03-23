Удары прекратятся: Трамп намекнул на возможный мир с Ираном

Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели переговоры о полном и безоговорочном прекращении военных действий на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отдал приказ на пять дней ограничить удары по Ирану.

О своем решении он сообщил в соцсети.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и безоговорочном прекращении наших военных действий на Ближнем Востоке. Основываясь на содержании и тональности этих глубоких, подробных и конструктивных бесед, которые продлятся в течение недели, я дал указание военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — написал он.

Война против Ирана — последние новости

Соединенные Штаты готовятся к потенциальному введению сухопутных войск на территорию Ирана. В Пентагоне уже разрабатываются сценарии наземной операции на фоне эскалации конфликта.

Одним из рассматриваемых ключевых сценариев является захват острова Харг в Персидском заливе. Это стратегический объект, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива. Если этого не произойдет — он угрожает нанести удары по электростанциям. Атаки начнутся с самой большой из них.

Кроме того, США совершили атаки на подземный объект на побережье Ормузского пролива, из которого отслеживали движение танкеров.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

