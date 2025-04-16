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Удары РФ по Сумам и Кривому Рогу: парламент какой страны отказался осуждать агрессора
Как известно, большинство в парламенте контролирует коалиция во главе с пророссийским премьером Робертом Фицо.
Парламент Словакии отказался осуждать российские удары по Кривому Рогу и Сумам. Соответствующую резолюцию не поддержали.
Об этом сообщает SME.
"Депутаты не одобрили процедурное предложение депутата SaS Ондрея Достала", — говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на требования ЕС, все же намерен поехать на парад в Москву 9 мая.