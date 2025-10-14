Удары России по странам НАТО: аналитик объяснил, как будут реагировать в Альянсе

Владимир Путин, нападение на НАТО / © ТСН.ua

Реклама

НАТО не будет реагировать на провокации РФ, пока к ним что-нибудь не прилетит на их территорию. Если Путин дойдет до предела, когда станет обстреливать Францию или Германию, то реакция будет достаточно жесткой.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Андрей Грубинко, руководитель Центра стратегической аналитики и международных студий Западноукраинского национального университета.

Он утверждает, что Бен Годжес прав, когда указал на уничтожение Калининграда за считанные часы в случае нападения РФ на Польшу.

Реклама

В этом контексте ускорить ситуацию может объявление Трампом предоставления ракет, например Tomahawk, которые в РФ даже рассматривают как ракеты, которые могут нести ядерный боезаряд.

"Это может стать, скажем так, той точкой, которая может подогреть ситуацию", - подчеркнул он.

Эксперт добавляет, что наступление РФ большими массами по суше маловероятно. У государства-агрессорки на это нет сил.

«Речь идет об авиаударах по территории стран НАТО с воздуха. Сейчас этот сценарий рассматривается как самый реальный», – заключил Грубинко.

Реклама

Как мы писали ранее, экскомандующий войсками США в Европе Бен Годжес высказался о последствиях потенциального нападения РФ на страны НАТО.

Так, если бы Россия атаковала Польшу так же, как Украину, ее бы уничтожили силы ВВС и сухопутные войска НАТО. В частности, был бы сразу ликвидирован Калининград.

«В первые часы – Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые военные объекты в Севастополе тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны», — отметил Ходжес.