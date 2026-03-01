Удары США и Израиля по Ирану и убийство Хаменеи: как отреагировал Китай

Глава МИД Китая Ван И / © Getty Images

Официальный Пекин назвал военную операцию США и Израиля против Ирана «неприемлемой» и предупредил об угрозе масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван во время срочных консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным государственного агентства Синьхуа, китайская сторона крайне обеспокоена эскалацией, уже охватившей регион Персидского залива.

Ключевые тезисы Пекина

Критика ликвидации лидера: Ван Й назвал убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи «откровенным убийством лидера суверенного государства», что является нарушением международных норм.

Срыв дипломатии: в Китае отметили, что удары произошли именно во время переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, что делает их «неприемлемыми».

Угроза пропасти: дипломаты предупредили, что регион стоит на грани опасной пропасти, а односторонние действия без мандата ООН только подрывают мировой порядок.

Пекин призвал стороны к немедленному прекращению огня и возвращению за стол переговоров, подчеркнув свою принципиальную позицию против применения силы и «подстрекательства к смене режимов» в суверенных странах.

