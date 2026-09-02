Удары Украины по энергетике РФ откликнулись в мире: в США заявили о шоке

Скотт Бессент / © Associated Press

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Украина усугубляет удары по российским энергетическим объектам, что создает дополнительное давление на мировые цены.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

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По его словам, сейчас мир испытывает энергетический шок, одним из факторов которого он назвал действия Украины против энергетической инфраструктуры России.

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«Сейчас мы испытываем энергетический шок. Украина решила, что желает уничтожить российские энергетические объекты. Это создает ценовое давление на мировом уровне. Плюс конфликт в Иране, но он закончится», – сказал Бессент.

В России обостряется дефицит горючего

В конце августа производство бензина в России сократилось примерно до 70% уровня внутреннего потребления. Об этом сообщал Reuters.

На фоне этого в отдельных российских регионах снова обострился дефицит горючего, хотя в июле ситуация временно стабилизировалась и местные власти пытались ослабить ограничения на продажу бензина.

Ранее также сообщалось, что из-за ударов по российским НПЗ Москва все активнее ищет возможности закупать топливо за границей.

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Кроме того, в июле морской экспорт российских нефтепродуктов сократился примерно на треть в месяц и вдвое по сравнению с прошлым годом.

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