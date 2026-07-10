Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Удар украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске стал переломным моментом в кампании дальнобойных атак. Эта атака может стать последней каплей для диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание, что российские власти практически не прикрывали предприятие средствами противовоздушной обороны, считая его недосягаемым для украинских беспилотников.

Реклама

Однако использованные аппараты, по данным аналитиков, способны поражать цели на расстоянии до 3400 километров, что значительно расширяет потенциальную зону ударов.

«Теперь Москве придется защищать значительно большую территорию — от европейской части страны до Западной Сибири, где сосредоточены ключевые объекты нефтегазовой отрасли и оборонной промышленности. Это неизбежно приведет к перераспределению и без того ограниченных сил ПВО», — отмечают журналисты.

ВСУ атаковали Омский НПЗ — что известно

В Генштабе ВСУ заявили, что Силы специальных операций нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен на расстоянии почти 2500 км от границы с Украиной. Этот завод оставался одним из немногих крупных объектов нефтепереработки, еще не атаковавших украинские беспилотники.

Губернатор Омской области сначала сообщил только, что украинским беспилотникам «удалось достичь северного промышленного узла Омска», но позже все же признал атаку на НПЗ.

Реклама

Омский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в России (более 21 млн. тонн в год) и специализируется на производстве широкого спектра горючего, смазочных материалов и нефтехимической продукции.

Украинские военные утверждают, что поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 на заводе проектной мощностью 8,4 млн. тонн нефти в год.

Новости партнеров