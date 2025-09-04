Удары Украины по НПЗ России работают, но на фронт не повлияют — причина

Удары Украины по нефтепереработке РФ работают / © ТСН

Реклама

Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Однако, по мнению военного аналитика Майкла Кларка, непосредственно на ситуацию на фронте эти атаки не окажут влияния, ведь армия РФ использует дизель.

Это эксперт отметил Sky News.

Эта стратегия действенна. По его словам, около 11% нефтеперерабатывающих мощностей России уже выведено из строя.

Реклама

Кларк объяснил, что Украина сознательно атакует именно нефтепереработку, а не экспорт нефти, ведь удары по экспортной инфраструктуре повлияли бы на мировые цены на нефть — и это вызвало бы недовольство США.

«Это успешная кампания, ударяющая по российской внутренней экономике. Но непосредственно на фронт она не окажет влияния, ведь армия РФ использует дизель», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, последствия таких ударов все же отфильтровываются в военную сферу, поскольку создают проблемы для экономики и напоминают российскому обществу о цене войны.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди обнародовал перечень российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пораженный в августе 2025 года.

Реклама

Также ранее говорилось, что в августе 2025-го благодаря операции Сил беспилотных систем ВСУ, в том числе 14-го полка, перекачку российской нефти приостановили, ведь удар был нанесен по нефтепроводу «Дружба».