Удары ВСУ по территории России: в США сделали очередное заявление

Политика по этому запрету меняется уже сейчас, говорит американский конгрессмен.

Позиция Соединенных Штатов Америки по ограничению ударов ВСУ в глубь российской территории России будет зависеть от условий на поле боя.

Об этом заявил конгрессмен-демократ Джимми Панетта в интервью "Радио Свобода ".

По его словам, Вашингтон и их политические советники понимают, "насколько важно не давать России возможности спрятать свое оружие (которое бьют по Украине – Ред.) за российской границей". Эта политика меняется уже сегодня, подчеркнул он.

"Мы начинаем видеть изменения в этой политике, которые базируются на понимании того, как Россия действует с тыла. Мы должны убедиться, что они не могут прятаться за линией фронта. Если они собираются совершать эти атаки — будь то артиллерия, или КАБы, или то ракетами, то наносить воздушные атаки, то мы должны играть в обороне, а также частично переходить в наступление и проникать вглубь российской линии фронта", — высказался член Палаты представителей США.

Решение Украины о мобилизации дополнительных войск, а также с более чем 60 миллиардами американской помощи, считает политик, приведет к тому, что мы "начнем видеть изменения в происходящем сейчас на линии фронта".

"Вы были свидетелями этого во время операции в России. Поэтому, я считаю, важно не давать России возможностей для ее постоянных нападений на Украину. Поэтому, в основном, как и в любом конфликте, вы видите смену стратегий, смену разрешений и вооружений .И я думаю, что это будет продолжаться, чтобы добиться того, что мы дойдем до момента, когда условия на поле боя позволят реализовать мирный план", — подчеркнул Джимми Панетта.

Напомним, в Германии призвали сократить поставки оружия для ВСУ и заявили о необходимости дипломатического решения войны.

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