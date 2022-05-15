Удивила его реакция: президент Финляндии рассказал, как сообщил Путину о подаче заявки в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину свидетельствует о том, что Кремль может напасть на независимую соседнюю страну.
Однако глава Финляндии надеется, что Путин не нападет на его страну.
Об этом информирует CNN.
"Хотя я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический ландшафт в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", – заявил Нииностио.
Информируя Путина в телефонном разговоре о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинистё сказал, что был удивлен спокойной реакцией президента РФ.
"На самом деле, удивило то, что он воспринял это так спокойно... Но в политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны быть начеку. Но пока, кажется, нет немедленных проблем", – подытожил президент Финляндии.
Напомним, что Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.
Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что вступление Финляндии в НАТО стало вынужденным шагом в ответ на вторжение РФ в Украину.
В свою очередь Турция объявила условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время в ЕС предостерегли Турцию не блокировать вступление Финляндии и Швеции.
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