Удивительная спиральная "галактика" в небе над Аляской: ученые ответили, что это (фото)

В США, на Аляске, жители увидели в небе загадочную спираль во время полярного сияния. Спираль светилась и походила на галактику. Ученые успокоили: ничего сверхъестественного в таком явлении нет.

Об этом говорится в sciencealert и yahoo.

В небе над Аляской появление красочного полярного сияния – не редкость. Явление возникает вследствие взаимодействия солнечных частиц с частицами в верхних слоях атмосферы Земли.

Фото: Facebook

В то же время появившаяся недавно в небе Аляски спираль озадачила многих. В частности, местный фотограф, снимающий полярные сияния, такого явления еще никогда не видел.

По словам фотографа Тодда Салата, постоянно снимающего полярное сияние на Аляске, был очень удивлен, увидев необычное явление в небе на фоне красочного полярного сияния.

"Эта светящаяся спираль похожа на спиральную галактику появилась рано утром в субботу, 15 апреля, в небе недалеко от города Делта-Джанкшен, штат Аляска, США. Такого явления я еще никогда не наблюдал. Эта светящаяся спираль увеличивалась в размерах по мере ее перемещения по небу", — отметил Салат.

Фото: Facebook

Он успел сделать несколько замечательных фотографий этого явления и даже объединил его в короткий видеоролик.

"Я впервые видел такой водоворот, светящийся в небе, который перемещается сквозь полярное сияние. Это походило на настоящее атмосферное произведение искусства", — добавил фотограф.

Ученые отреагировали на сияющую спиральную "галактику" в небе над Аляской. Они сообщили, что ничего сверхъестественного в этом явлении нет, это не спиральная галактика и не проявление действий инопланетян.

Возникновение светящейся спирали имеет более простое объяснение. Приблизительно за три часа до появления спирали в небе над Аляской со стартовой площадки в штате Калифорния (то есть на другом конце США) произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX, которая вывела в космос 51 спутник на околоземную орбиту.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась назад, а вторая ступень продолжила свой полет, чтобы доставить спутники на орбиту. После того, как он выпустил спутники, он начал возвращаться в атмосферу Земли по спиральной траектории.

Во время этого спуска из двигателей второй ступени ракеты начали вырываться остатки топлива и находившийся в нем водяной пар начал замерзать и превратился в крохотные кристаллы, отражающие свет. Таким образом и появилась светящаяся спиральная галактика в небе над Аляской.

Напомним, в США одобрили масштабный проект по бурению нефти Willow ("Виллоу") на Аляске, что вызвало негодование со стороны климатических активистов и экологов, а также создало основание для обжалования в суде.

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