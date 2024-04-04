"Удивительно и угрожающе": Макрон раскритиковал комментарии РФ после разговора министров обороны двух стран

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 4 апреля, назвал "странным и угрожающим" тон России после первого за полтора года телефонного разговора Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу, который состоялся накануне.

Об этом пишет France24.

Во время разговора, инициированного французской стороной, Лекорню сообщил, что Париж не владеет информацией о причастности Украины к теракту в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Он также добавил, что Франция готова активизировать обмен информацией для борьбы с терроризмом.

Россия, со своей стороны, предупредила Францию во время переговоров, что она надеется, что французские спецслужбы не были причастны к недавнему нападению на концертный зал, ответственность за который взяли на себя экстремисты группировки "Исламское государство", согласно данным российского министерства обороны.

"Комментарии российской стороны были странными и угрожающими", – заявил Макрон журналистам.

Президент Франции добавил, что любые предположения о том, что Франция могла быть причастна к смертельному нападению, "смешны".

По словам Макрона, он инициировал контакт с Россией, поскольку Париж мог поделиться "полезной информацией" о происхождении и организации теракта, унесшего жизни по меньшей мере 144 человек. Он отметил, что "не собирается раскрывать" журналистам, какой именно была эта информация.

"Смешно говорить, что за этим стоит Франция, за этим стоят украинцы. Это бессмысленно. Не отвечает действительности, это манипуляция информацией, что является частью военного арсенала России", — подчеркнул французский президент.

Некоторые наблюдатели восприняли телефонные переговоры как изменение курса Макрона, который в последние месяцы усилил свою линию по отношению к России, отказываясь исключить возможность размещения войск в Украине. В четверг Макрон попытался оградить этот подход.

"У нас будет совместная работа со всеми, кто пострадал от терроризма. А когда у нас будет информация, мы будем осуществлять технический обмен", – подчеркнул он.

После переговоров Лекорню и Шойгу в Москве также заявили, что во время телефонного разговора "была отмечена готовность к диалогу по Украине".

Франция немедленно опровергла это заявление. По информации источника, близкого к Себастьяну Лекорню, "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по этому конфликту.

Напомним, глава Минобороны Франции позвонил по телефону Шойгу. Разговор между министрами состоялся впервые с октября 2022 года.

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