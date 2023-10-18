Удивительное спасение двух братьев от боевиков ХАМАСа: помогло укрытие в дупле

Братьям Дану и Гаду Либерзонам чудом посчастливилось спастись во время нападения боевиков ХАМАСа на музыкальный фестиваль, который проходил 7 октября под открытым небом в нескольких километрах от Сектора Газы.

Своими воспоминаниями о пережитом ужасе они поделились на сайте местных новостей mynet.

22-летний Дан, служивший в ВМС Израиля, и 21-летний Гад, доброволец патрульной службы "Эгоз", отправились на музыкальный фестиваль, на который собралось около 3000 молодых людей со всей страны.

В 6:30 утра 7 октября в разгар фестиваля прогремели взрывы, которые ребята сначала восприняли за учения, проводимые ЦАХАЛом. Лишь когда вверху начали взрываться ракеты, отраженные "Железным куполом", они решили бежать.

На выезде образовалась большая пробка, дороги были перекрыты. Выстрелы становились все громче, поэтому братья покинули свою машину посреди поля и побежали.

По дороге они связались со своим отцом, еще не осознававшим размаха катастрофы. Но сыновья рассказали ему, что вокруг них люди на мотоциклах, которые преследуют оставшуюся в поле молодежь. Он велел им спрятаться и замаскироваться.

Спасая свои жизни, ребята забрались в какие-то кусты и просидели в них часа три. “К нам присоединились еще люди, нас было человек десять. Мы не двигались, слышали выстрелы в воздухе, пули свистели над нашими головами, а вокруг раздавались крики на арабском языке”, — вспоминал один из беглецов.

Когда они услышали, что приближаются террористы, они решили разделиться и разбежались в разные стороны.

“Я остался один и спрятался в стволе какого-то дерева, в телефоне закончилась батарейка, и дозвониться брату я не мог, потом уже он рассказал мне, что к ним подъехали спасатели, но он долго отказывался ехать без меня... Сидя в своем укрытии, я вдруг услышал звук подъезжающей машины, потом раздался окрик: "Есть здесь евреи?". Я вышел из своего укрытия”, – рассказывал Дан.

К спасателю из разных мест выбежали люди, десяток человек втиснулись в его машину, кто-то уехал даже в багажнике.

"Признаюсь честно, я никогда бы не подумал, что такое может произойти в Израиле. Были моменты, когда террористы в черном ходили вокруг меня, и я уже считал, что у меня мало шансов выйти из такой передряги", — вспоминал Дан.

Отец молодых людей Шай Либерзон добавляет: "Я все время был с ними на связи, и им было очень тяжело. Вокруг них убивали людей, террористы устроили там настоящую охоту на участников фестиваля. Одних расстреляли, других взяли в плен и отвезли в наручниках в Газу".

Напомним, на фестивале Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы в день нападения боевиков ХАМАСа погибли по меньшей мере 260 человек.

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