Удивительное спасение: в Колумбии освободили застрявшего на мели розового дельфина

Животное самолетом перевезли из устья одной реки в другую.
Когда дельфины – летают. В Колумбии ветеринары и военные объединились ради спасательной операции. Они освободили розового дельфина, застрявшего на мели.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 января.
Отмечается, что самолетом его перевезли из устья одной реки в другую. Готовили все в течение 20 дней. Все это время дельфин оставался на ограниченном участке реки, из которой не мог выплыть самостоятельно.
Такие животные живут только в пресной воде и хотя считается, что этот вид вне угрозы, розовым дельфинам угрожает опасность из-за развития рыболовства и усиления движения лодок.
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