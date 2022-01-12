Удивительное спасение: в Колумбии освободили застрявшего на мели розового дельфина

Удивительное спасение: в Колумбии освободили застрявшего на мели розового дельфина

Животное самолетом перевезли из устья одной реки в другую.

Когда дельфины – летают. В Колумбии ветеринары и военные объединились ради спасательной операции. Они освободили розового дельфина, застрявшего на мели.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 января.

Отмечается, что самолетом его перевезли из устья одной реки в другую. Готовили все в течение 20 дней. Все это время дельфин оставался на ограниченном участке реки, из которой не мог выплыть самостоятельно.

Такие животные живут только в пресной воде и хотя считается, что этот вид вне угрозы, розовым дельфинам угрожает опасность из-за развития рыболовства и усиления движения лодок.

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