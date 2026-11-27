Сердце женщины не билось несколько часов / © Фото из открытых источников

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Шведский врач Анна Багенгольм выжила после того, как провела 80 минут подо льдом в Норвегии. Когда женщина была извлечена из воды, она не дышала, а температура ее тела составляла всего 13,7 °C. Несмотря на это, врачам удалось вернуть женщину к жизни — со временем она даже смогла снова работать по специальности.

Об этой истории поведал научный журнал The Lancet.

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80 минут подо льдом

Трагедия произошла 20 мая 1999 года недалеко от Нарвика на севере Норвегии. 29-летняя Анна, которая училась на врача-ортопеда, каталась на лыжах с двумя коллегами, когда провалилась головой под лед замерзшего потока. Течение прижало ее ко дну, а над поверхностью остались только ноги и лыжи.

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Женщине удалось найти небольшой воздушный карман. Благодаря ей она могла дышать и оставалась в сознании примерно 40 минут, после чего кровообращение остановилось. Ее спутники не смогли вытащить Анну самостоятельно и вызвали спасателей. Лишь в 19:40 специалисты, прорубив лед, уволили его.

Признаков жизни не было: пульс и дыхание не определялись, зрачки были расширены. Двое коллег-врачей немедленно начали сердечно-легочную реанимацию. Ее продолжили медики сановации во время транспортировки пострадавшей вертолетом в больницу в Тромсе, которая длилась около часа. Однако попытки дефибрилляции сердца не помогли.

Девять часов борьбы за жизнь

В университетскую больницу Тромсе Анну доставили в 21:10. Анестезиолог Мадс Гилберт решил не прекращать реанимацию. Более 100 медиков работали посменно, чтобы согреть пациентку и восстановить кровообращение.

В 21.40 ее подсоединили к аппарату искусственного кровообращения: кровь выводили из организма, нагревали и возвращали обратно. Уже в 22:15 сердце снова начало биться, а к 00:49 температура тела достигла 36,4 °C.

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Восстановление было продолжительным. Из-за легочной недостаточности Анна 35 дней находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда 30 мая она пришла в себя, то была парализована от шеи до пальцев ног. Постепенно подвижность вернулась к женщине, но почки и пищеварительная система восстанавливались еще около двух месяцев. После 28 дней в больнице Тромсе женщину перевезли в Швецию. Несмотря на длительную гипоксию необратимых повреждений мозга, врачи не обнаружили.

Почему сильный холод иногда дает шанс на спасение

Во время глубокого переохлаждения замедляется обмен веществ, следовательно, организму требуется меньше кислорода. По рекомендациям Европейского совета реанимации 2025 года потребность в кислороде уменьшается примерно на 6–7% с каждым снижением температуры тела на 1 °C. Это может защитить мозг и сердце от кислородного голодания, если организм охладел еще до остановки кровообращения.

В 2014 году норвежские исследователи проанализировали 34 случая остановки сердца из-за случайного переохлаждения. Среди 24 пациентов, которых лечили с 1999 по 2013 год, выжили девять. Самая низкая температура среди выживших составила 13,7 °C. Исследователи также выяснили, что более низкий уровень калия в крови был единственным из проверенных показателей, связанным с выживанием.

Но шансы на выживание в таких случаях остаются невысокими: среди взрослых с температурой тела ниже 28 °C выживают примерно 10–33%. Поэтому случай Багенгольма — исключительный, а не типичный сценарий.

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Была ли температура 13,7°C абсолютным рекордом

Для взрослых этот показатель долгое время считали самой низкой температурой, при которой удалось выжить после случайного переохлаждения. Но в 2020 году врачи описали случай 27-месячного мальчика из Польши, температура тела которого упала до 11,8 °C. Ребенок спасли с помощью длительного согревания и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ECMO). Значительные неврологические нарушения после спасения не выявили.

Как холод влияет на организм

Необычные изменения температуры тела могут происходить не только после падения в ледяную воду. Например, в Нидерландах исследователи изучали женщину, более 30 лет переживавшую зимние эпизоды, похожие на спячку, когда температура ее тела снижалась до 31 °C.

На то, как человек испытывает холод, также могут оказывать влияние биологические механизмы. Одно из исследований предполагает, что нервная система самцов и самок млекопитающих по-разному реагирует на тепло и холод, а немаловажную роль в этом могут играть тестостерон и рецепторы кожи.

В то же время многие распространенные представления о морозе и влиянии низких температур на организм не соответствуют действительности. Среди них — мифы о том, как тело реагирует на холод, почему люди мерзнут и что на самом деле происходит с организмом зимой.

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