Удорожание нефти: эксперт объяснил, что повлияет на цену и о какой цифре идет речь

Добыча нефти / © Associated Press

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Блокировка Ормузского пролива Ираном может спровоцировать рост цен на нефть. Речь идет о показателе в 100-120 долларов за баррель.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал предприниматель в области альтернативной энергетики, экономист Олег Саркиц.

Однако если США действительно присоединятся к обстрелам Тегерана и иранской территории, скачки в цене нефти будут, добавил экономист.

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«Во-первых, 20% нефти проходит через Ормузский пролив. Во-вторых, Иран является крупнейшим поставщиком нефти в КНР, а является вторым потребителем нефти в мире. Если США потребляет 20 млн баррелей ежесуточно, то Китай — 11 млн баррелей ежесуточно. Это большой игрок», — сказал Саркиц.

Но теперь возникла угроза блокировки и ударов по танкерам, вызывающей опасения. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие частично стали заблокированы. Они снабжают около 40% добычи. Да, они могут переправляться через Красное море, но в таком случае повышение все-таки будет.

«Если сейчас нефть стоит 76 долларов за баррель, то мы можем достичь отметки 100-120 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Напомним, для израильской атаки Иран серьезно рассматривает вопрос закрытия стратегического Ормузского пролива, который является важнейшим в мире маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного газа. Такое предложение озвучил иранский политик Эсмаила Косари, член парламентской комиссии по безопасности.

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Корреспондент Sky News по вопросам экономики Гурприт Нарван прогнозирует, что блокирование маршрута может привести к росту цены на нефть до более чем 100 долларов США.

Известно, что через пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.