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Категория
Мир
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Уехала в отпуск с мужем: знакомые рассказали о туристке из Австрии, которую застрелили в Кракове

В Кракове в результате перестрелки погибла 51-летняя туристка из Австрии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Место преступления в Кракове

Место преступления в Кракове / © Associated Press

Гражданка Австрии стала одной из жертв стрельбы в Кракове. Женщина вместе с мужем приехала в Польшу в качестве туристов.

Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung.

51-летняя гражданка Австрии приехала в Польшу на короткий отдых вместе с мужем. В субботу днём она погибла во время перестрелки на главной площади в Кракове. Её муж получил ранение и в настоящее время находится в больнице. Трагедия глубоко потрясла местное сообщество городка Лассе, откуда родом была погибшая.

«Я знала её только в лицо, но Губерта всегда была доброжелательной. Я не могу поверить в то, что произошло», — говорит со слезами на глазах одна из жительниц Лассе в беседе с журналистами австрийской газеты Krone.

В городке Лассе, население которого составляет чуть менее 3 тыс. жителей, Гюберту хорошо знали и уважали. Соседи вспоминают её как приятную и доброжелательную женщину, которую часто можно было встретить во время велопрогулок. Как они рассказывают, 51-летняя женщина боролась с хроническим заболеванием, однако, несмотря на проблемы со здоровьем, старалась вести активный образ жизни.

Известно, что у женщины было двое детей. Её муж выжил.

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

Кроме того, в Польше сообщили, что стрелок увлекался террористами и ультраправой идеологией, что и могло подтолкнуть его к преступлению. Однако там подчеркивают, что это еще не окончательная причина трагедии, расследование продолжается.

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