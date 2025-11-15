Уэйлс шокировал журналистов: скандальное интервью основателя Wikipedia длилось всего 45 секунд

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс / © скриншот с видео

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс установил рекорд: его интервью на немецком подкасте оборвалось на первом же вопросе и длилось всего 45 секунд.

После стандартного приветствия ведущий Тело Юнг уточнил: Уэйлс все-таки основатель или соучредитель Wikipedia? Уэйлс сразу отрезал: «Мне все равно. Это самый тупой вопрос в мире».

Юнг решил докопаться и попросил объяснить, из чего такое недовольство. Уэйлс улыбнулся, но уже выглядел раздраженным. Когда ведущий попытался еще раз сформулировать: «Для вас вы основатель?» — интервью сорвалось окончательно.

«Я уже четырежды ответил. Это не важно. Знаете что? Я кончил. Спасибо», — сказал он.

Юнг попытался понять, что происходит, но Уэйлс, уходя, бросил: «Не стал тупых вопросов».