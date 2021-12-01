Углубился в жерло: чилийский пилот первым в мире пролетел над активным вулканом

Углубился в жерло: чилийский пилот первым в мире пролетел над активным вулканом

К трюку экстремал готовился год.

Пролетая над жерлом вулкана. Чилийский пилот Себастьян Альварес первым в мире промчался над огненной горой в крылатом костюме.

Также читайте Головокружительный трюк: француз Том Пажес спрыгнул со скалы на мотоцикле

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 декабря.

Вингсьют – это, по сути, комбинезон, увеличивающий площадь поверхности человеческого тела и позволяющий летать после прыжка с высоты. 36-летний бывший пилот использовал такой наряд, чтобы промчаться над жерлом вулкана Вильяррика — одним из самых активных в Южной Америке.

К трюку экстремал готовился год, изучал все об огненных горах и воздушных потоках над ними. После этого успешно углубился в жерло и вынырнул оттуда на скорости в 180 километров в час.

Напомним, ранее в эфире ТСН.19:30 показали головокружительные прыжки и сногсшибательные трюки, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса.

Читайте также: