Угнал авто и спрятался в плюшевом медведе: полиция Британии задержала мужчину (фото)

В Великобритании полиция задержали мужчину, скрывавшегося внутри гигантского плюшевого мишки. Задержанного разыскивали за угон автомобиля и неуплату на заправочной станции.

По данным полиции Большого Манчестера, мужчину отправили в тюрьму.

Об этом пишет The New York Post.

18-летний Джошуа Додсон запихнулся внутрь гигантского 5-футового плюшевого мишки в доме своей девушки, когда пытался скрыться от полиции.

"Когда мы пошли его арестовать, наши офицеры заметили большого медведя, находившегося по адресу и "дышавшего", а затем нашли Додсона, спрятанного внутри!" – сообщила полиция Великого Манчестера в Сети.

Неудачный преступный план мужчины раскрылся в мае. Тогда полиция охотилась за Додсоном после того, как он похитил внедорожник Mitsubishi.

Мужчину поймали, когда полиция ворвалась в дом его девушки и заметила "дышащего" плюшевого мишку в углу дома.

Наше небольшое путешествие силы и отдельные тревожные команды в #Rochdale можно бороться с тем, что они растерзали в течение последнего месяца в исследовании для любого человека...



We certainly had a more than bearable time bringing to justice one of the town's thieves last week!⬇️ https://t.co/yl7SXaeomX — Greater Manchester Police (@gmpolice) August 10, 2022

Напомним, в Винницкой области мужчина приобрел фальшивую справку об отцовстве троих детей, чтобы уехать за границу.

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