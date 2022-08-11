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Угнал авто и спрятался в плюшевом медведе: полиция Британии задержала мужчину (фото)

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Угнал авто и спрятался в плюшевом медведе: полиция Британии задержала мужчину (фото)

Фото: Полиция Большого Манчестера

В Великобритании полиция задержали мужчину, скрывавшегося внутри гигантского плюшевого мишки. Задержанного разыскивали за угон автомобиля и неуплату на заправочной станции.

По данным полиции Большого Манчестера, мужчину отправили в тюрьму.

Об этом пишет The New York Post.

18-летний Джошуа Додсон запихнулся внутрь гигантского 5-футового плюшевого мишки в доме своей девушки, когда пытался скрыться от полиции.

"Когда мы пошли его арестовать, наши офицеры заметили большого медведя, находившегося по адресу и "дышавшего", а затем нашли Додсона, спрятанного внутри!" – сообщила полиция Великого Манчестера в Сети.

Неудачный преступный план мужчины раскрылся в мае. Тогда полиция охотилась за Додсоном после того, как он похитил внедорожник Mitsubishi.

Мужчину поймали, когда полиция ворвалась в дом его девушки и заметила "дышащего" плюшевого мишку в углу дома.

Напомним, в Винницкой области мужчина приобрел фальшивую справку об отцовстве троих детей, чтобы уехать за границу.

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