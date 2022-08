Угнал авто и спрятался в плюшевом медведе: полиция Британии задержала мужчину (фото)

Наше небольшое путешествие силы и отдельные тревожные команды в #Rochdale можно бороться с тем, что они растерзали в течение последнего месяца в исследовании для любого человека...



We certainly had a more than bearable time bringing to justice one of the town's thieves last week!⬇️ https://t.co/yl7SXaeomX