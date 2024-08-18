Угнал рейсовый автобус и поехал по маршруту: подросток выдал себя за водителя и интересно объяснил зачем

В Германии, в городе Бремен, 15-летний парень с расстройством аутистического спектра (РАС) угнал автобус и поехал по маршруту, подбирая пассажиров.

Об этом идет речь в mobiliteit.nl.

Подросток управлял автобусом, подбирал горожан на остановках, и никто не догадывался, что за рулем находится не водитель с соответствующим удостоверением.

Впоследствии свидетели и пассажиры рассказали полиции, что автобус шел по маршруту без инцидентов. В ходе рейса пассажиры не пострадали, но автобус получил некоторые повреждения.

После обращения в полицию водителей автопарка 15-летнего водителя задержали и передали отцу.

По словам следователей, парень во время общения не скрывал, что хотел "понять, что испытывают водители за рулем таких транспортных средств".

Накажут ли родителей парня, в полиции не сообщили.

Добавим, что о расстройствах аутистического спектра ( аутизме ) начали говорить только в начале ХХ века. Из-за специфичности симптомов, разнообразные "странности", сопровождающие аутизм списывали на особенности характера.

Тем временем, в Украине 12-летний мотоциклист спровоцировал аварию. Школьник травмировался.

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