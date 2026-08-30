Угнанный самолёт летел к АЭС: для предотвращения угрозы подняли истребители

Истребитель Gripen

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В Венгрии мужчина угнал легкомоторный самолёт и направился в сторону города Пакш, где расположена атомная электростанция. Воздушное судно перехватили венгерские истребители JAS 39 Gripen, после чего пилот совершил аварийную посадку.

Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди на своей странице в Facebook.

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По словам министра, инцидент произошёл утром 29 августа. Мужчина незаконно завладел лёгкомоторным самолётом, который находился на стоянке в городе Калоча, после чего взлетел и взял курс на Пакш.

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Радары Вооружённых сил Венгрии быстро обнаружили воздушное судно, после чего для перехвата подняли дежурную пару истребителей.

Через несколько минут легкомоторный самолет совершил аварийную посадку недалеко от посёлка Герен.

Истребители Gripen обнаружили поврежденный самолет и оставались в районе происшествия до тех пор, пока на место не прибыли спасательный вертолет и наземные службы.

Полиция и соответствующие ведомства также приступили к осмотру места происшествия и расследованию обстоятельств инцидента.

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Дополнительные подробности сообщает венгерское издание hvg.hu. По его информации, с аэродрома в Калоче похитили самолет Cessna-172.

Пилот, как предполагает издание, находился в дезориентированном состоянии, вероятно, из-за алкогольного опьянения. После угона самолета он начал выполнять рискованные маневры именно в районе Пакшской атомной электростанции.

Как отмечает hvg.hu, истребители Gripen поднялись по тревоге не только из-за угона самолета, но и из-за нарушения закрытого воздушного пространства над Пакшем. В радиусе трёх километров от Пакшской АЭС запрещены полёты на высоте до 6000 метров.

Во время вынужденной посадки самолёт Cessna-172 приземлился в поле подсолнечника. У самолёта сломалось шасси, после чего он остался лежать, слегка наклонившись на крыло.

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Министр обороны Венгрии подчеркнул, что этот инцидент продемонстрировал готовность венгерских военных оперативно реагировать на потенциальные угрозы в воздушном пространстве страны.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, перед футбольным матчем в Кейптауне два пассажирских самолета пролетели очень низко над стадионом, заполненным десятками тысяч зрителей.

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