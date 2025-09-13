Угон авто премьера Польши: полиция нашла машину и преступника

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Польские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье главы правительства Дональда Туска.

Об этом сообщает RMF24 и полиция Поморского воеводства.

Мужчину задержали 13 сентября в 6 утра в аэропорту Гданьска, перед его выездом в Болгарию.

Как отмечает издание, мужчина не сопротивлялся.

Журналист RMF24 узнал, что задержанный не является новичком для полиции — он судим за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.

Задержание подозреваемого

Задержанным оказался гражданин Польши, 41-летний житель Сопота. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции.

Кроме того, полицейские обыскали квартиру задержанного и изъяли доказательства, которые могут быть полезны в дальнейшем расследовании.

Стоит отметить, что комиссар Карина Каминская к вечеру 10 сентября объявила, что автомобиль был найден на территории парковки в Гданьске, несколько часов после сообщения о его угоне.

Ранее ТСН.ua рассказывал о простом лайфгаке, который может спасти ваш автомобиль от угона. Несмотря на то, что миллионы автовладельцев устанавливают дорогую сигнализацию или GPS-трекеры, специалист Казимерас Урбонас (Ovoko) советует обращать внимание на мелочи: правильно выворачивать колеса во время парковки. Это значительно усложнит ворам задачу.

