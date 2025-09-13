- Дата публикации
Угон авто премьера Польши: полиция нашла машину и преступника
Польская полиция задержала мужчину, который, вероятно, угнал автомобиль Lexus, принадлежащий семье премьер-министра Дональда Туска. Задержание произошло в аэропорту Гданьска, ведь подозреваемый пытался покинуть страну.
Польские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье главы правительства Дональда Туска.
Об этом сообщает RMF24 и полиция Поморского воеводства.
Мужчину задержали 13 сентября в 6 утра в аэропорту Гданьска, перед его выездом в Болгарию.
Как отмечает издание, мужчина не сопротивлялся.
Журналист RMF24 узнал, что задержанный не является новичком для полиции — он судим за мошенничество и преступления против здоровья и жизни.
Задержанным оказался гражданин Польши, 41-летний житель Сопота. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции.
Кроме того, полицейские обыскали квартиру задержанного и изъяли доказательства, которые могут быть полезны в дальнейшем расследовании.
Стоит отметить, что комиссар Карина Каминская к вечеру 10 сентября объявила, что автомобиль был найден на территории парковки в Гданьске, несколько часов после сообщения о его угоне.
